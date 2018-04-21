KTMSO'da Başkan değişmedi

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, () - KAHRAMANMARAŞ Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Serdar Zabun, yeni meclis tarafından tekrar oda başkanlığına seçilerek güven tazeledi. Ayrıca Nazlı Ceylan Balduk Kurtul da yönetim kurulu üyesi seçilerek KMTSO tarihinde ilk kez kadın üye görev aldı.

14 Nisan Cumartesi günü yapılan seçimde seçilen 67 kişilik meclis, yaptığı ilk toplantıda meclis başkanı, meclis divanı, yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile disiplin kurulu ve TOBB Genel Kurul delegelerini seçti. Yaşça en kıdemli üye Tevfik Karaman başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda mevcut başkan Hanifi Öksüz tekrar meclis başkanlığına, Abdulkadir Kurtul ve Mehmet Akif Gölcü meclis başkan yardımcılıklarına, Ercan Aygün ise katip üyeliğe seçildi. Serdar Zabun ise tekrar yönetim kurulu başkanı seçildi. Zabun başkanlığındaki KMTSO Yönetim Kurulu Şahin Balcıoğlu, Hüseyin Özdal, Adnan Toprak, Mehmet Beşen, Abdullah Şirikçi, Mustafa Buluntu, Ertuğrul Korkut Tanrıverdi, Erdal Kanbur, Fatih Dinçer ve Nazlı Ceylan Balduk Kurtul'dan oluştu. Nazlı Ceylan Balduk Kurtul'un yönetime girmesiyle KMTSO tarihinde ilk kez kadın üye görev aldı.

KMTSO'nun TOBB Delegelerine Mehmet Hanifi Öksüz, Şahin Balcıoğlu, Alişan Arıkan, Abdulkadir Kurtul, Lütfi Sabancı, Haluk Şerbetçi, Fürkan Bayazıt ve Mehmet Akif Gölcüoldu.

Disiplin Kurulu'na ise Ali Arpasatan, Atıf Şirikçi, Mehmet Eken, Abdurrahim Özge, İsmail Şeref Alkış ve Mustafa Evliya seçildi. Hesapları İnceleme Komisyonu ise Selahaddin Fazıl Sandaloğlu, Fehmi Arıkan, Mikdat Güzelbulut, Ahmet Gaffar Akarca ve Mahmut Bayazıt'tan oluştu.

Seçim sonunda bir konuşma yapan KMTSO Meclis Başkanı Hanifi Öksüz, işadamlarıyla yaptıkları istişareler sonucunda güçlü bir kadro oluşturduklarını belirterek, "Güçlü bir kadromuz oldu. Mümkün olduğu kadar genç arkadaşlara yer vermeye çalıştık. Ondan sonra mümkün olduğu kadar bu işe daha çok zaman ayıran ve gönül veren arkadaşları bulmaya çalıştık. Birkaç bayan meclis üyemiz oldu. Bu gelişmeler çok güzel gelişmeler" dedi.

KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Zabun ise yeni yönetimi seçerken özen gösterdiklerini söyledi. Tüm meclis üyelerinin bu işe layık olduğunu fakat odaya zaman ayıracak ve sektörlerinde temsil kabiliyeti yüksek kişileri seçmeye çalıştıklarını kaydeden Zabun, "Bugün ilk Meclis toplantımızı yaptık. Disiplin kurulu üyelerimizin, Meclis başkanımızın, meclis başkan yardımcılarımızın ve özelliklede TOBB delegesiyle birlikte yönetimimizi seçmiş olduk. Sektörler bazında değerlendirme yaptık. Umarım başarılı bir yönetim olur" diye konuştu.

Yeni yönetimde yer alan ahin Balcıoğlu da Kahramanmaraş için birlikte güzel şeyler yapacaklarını ve birlik olunduğu taktirde her konuda başarılı olacaklarını söyledi.

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