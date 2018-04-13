KTB'de yeni başkan Recep Bağlamış oldu

KAYSERİ (dha)-KAYSERİ Ticaret Borsası (KTB) meclis üyeleri, meslek komitesi seçimlerinden sonra yönetim kurulu üyeleri, disiplin kurulu üyeleri ve TOBB delegeleri seçimi için sandık başına gitti. KTB hizmet binasında yapılan seçimlerde yeni Başkan Recep Bağlamış oldu. Sonuçlar, Pazartesi günü ilçe seçim kurulunun onaylaması ile resmiyet kazanacak.

Başkan Recep Bağlamış, KTB 'deki seçimlerin hayırlı olması temennisinde bulunarak, “ Demokratik bir seçim süreci yaşadık. Meclis üyelerimizin teveccühü ile seçildik. Büyük bir sorumluluk yüklendiğimizin farkındayız. Bu yüzden Borsa üyelerimize ve şehrimize en iyi şekilde hizmet etmek için gayret göstereceğiz. Borsamızın eski yönetimine yaptıkları hizmetlerden dolayı çok teşekkür ederiz. Yeni dinamik bir yönetim kurulu ile önümüzdeki dönem için güzel çalışmalara imza atacağız inşallah” dedi. Resmi olmayan sonuçlara göre yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: Recep Bağlamış ( Yönetim Kurulu Başkanı),Bekir Çizmeli , Mehmet İştahlı, Yunus Karaca- ve İsa Yürdem

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