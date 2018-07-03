KSO Başkanı Zeytinoğlu: Maalesef enflasyonda yaz aylarında beklenen düşüşü göremeyeceğiz

İZMİT(Kocaeli), () - KOCAELİ Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu döviz kurlarındaki değişkenliğin haziran enflasyonunda kendisini daha fazla hissettirdiğini belirterek, "Önümüzdeki ay da ÜFE'deki yükselişin TÜFE'yi yukarı çekmeye devam edeceğini ve maalesef enflasyonda yaz aylarında beklenen düşüşü göremeyeceğimizi düşünüyoruz." dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon rakamlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ayhan Zeytinoğlu, döviz kurlarındaki artış nedeniyle üretici fiyatlarının rekor seviyede arttığına ve yıllık üretici fiyatlarının yüzde 23.71'e yükseldiğine dikkat çekerek, "Üretici fiyatlarındaki artış, döviz kurundan kaynaklanan maliyet artışından olduğu için üretim maliyetlerini yukarı itiyor. Bir önceki aya göre de üretici fiyatlarındaki yüzde 3.03'lük artış oldukça yüksek seviyede ve bu önümüzdeki dönem de artışların devam edeceğine işaret. Maalesef hem ÜFE hem TÜFE’de ekim ayına kadar artışların devam edeceğini düşünüyoruz." dedi.

ÜFE ile TÜFE arasında 8.32 puanlık bir fark olduğunu, üretici fiyatlarındaki fazlalıkların zamanla tüketici fiyatlarına yansıyacağına işaret eden Ayhan Zeytinoğlu, "ÜFE'den kaynaklı etkiyle ve geçen yılın haziran ayındaki baz etkisiyle TÜFE'nin yükseleceğini tahmin ediyorduk. Mart, nisan aylarındaki yüksek kur geçişkenliği haziran enflasyonunda kendini daha fazla hissettirdi. TÜFE aylık yüzde 2.61 artışla yıllık yüzde 15.39'a yükselerek tarihi zirve yaptı. Önümüzdeki ay da ÜFE'deki yükselişin TÜFE'yi yukarı çekmeye devam edeceğini ve maalesef enflasyonda yaz aylarında beklenen düşüşü göremeyeceğimizi düşünüyoruz." diye konuştu.

Zeytinoğlu enerji maliyetlerindeki artışın dikkat çekici olduğunu ifade ederek, "ÜFE'de aylık en fazla artış yüzde 15.09 ile ham petrol ve doğalgazda oldu. Enerji maliyetlerindeki bu artış dikkat çekici. Ana sanayi gruplarında ise aylık en fazla artış ara mallarında gerçekleşti. Ara malları enflasyonu üretici fiyatlarındaki genel enflasyonun daha üzerinde. Bu kalemdeki fiyat artışı bir önceki aya göre yüzde 3.52, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 28.47" dedi.