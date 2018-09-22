Kreşe giden çocuklar sokak hayvanlarını besledi

MANİSA'nın Turgutlu ilçesindeki özel bir kreşin öğretmeni, hayvan sevgisi aşılamak için minik öğrencilerine hayvan maması alıp, dağıttı. Çocuklar, aileleriyle birlikte mamaları sokak hayvanlarına verdi.

Turgutlu ilçesindeki özel bir kreşte görevli öğretmen Özge Güzelbudak, anlamlı bir proje hazırladı. Sokak hayvanlarına yardımı hedef alan projede Özge Güzelbudak, hayvan maması satın alıp bunu minik öğrencilerine pay ederek, dağıttı. Çocuklara küçük yaşta hayvan sevgisi aşılamayı hedefleyen Özge Güzelbudak'tan mamaları alan minikler, aileleriyle yiyeceğe muhtaç hayvanları yedirdi. Başta hayvanseverler olmak üzere duyarlı vatandaşlar, havaların soğumaya başladığı bugünlerde yiyecek sıkıntısı yaşayabilen can dostların hatırlanmasını takdirle karşıladı. Öğretmen Özge Güzelbudak, "Merhamet, vicdan, insani değerlerdir. Bizde kurum olarak yetiştirdiğimiz çocuklarımızın temelden bu değerleri kazanmaları gerektiğine inanıyoruz. İnsanlara, hayvanlara, doğaya duyarlı bireyler yetiştirmek biz öğretmenlerin asli görevi. En yakınımızda bulunan sokak hayvanlarına vereceğimiz bir kap mama ve su bizleri duyarlı, merhametli, empati kurabilen ve sorumluluk sahibi bireyler haline getiriyor" dedi.

Hayvanları Koruma Derneği Turgutlu Temsilciliği ise Güzelbudak'a teşekkürlerini iletip, bu tarz aktivitelerin daha sık olmasını temenni etti.

Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa), ()

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