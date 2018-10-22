Kozan İsmet Atlı Stadı'na ışıklandırma

Ali GÖKDAL/KOZAN(Adana), () - ADANA'nın Kozan ilçesinde, Kozan İsmet Atlı Şehir Stadı'na ışıklandırma ve dijital skorbord çalışması yapılacağı açıklandı.

Amatör Spor Haftası nedeniyle Kozan’da düzenlenen halı saha müsabakasına katılan AK Parti Adana Milletvekili Tamer Dağlı, 5 Ocak Fatih Terim Stadı'ndaki ışıklandırma sisteminin İsmet Atlı Şehir Stadı'na taşınacağını söyledi. Dağlı, gelecek yıldan itibaren Adanaspor ve Adana Demirspor’un müsabakalarının Sarıçam’da yeni yapılan stadyumda oynayacağını söyledi. 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nın kullanılmayacak olması nedeniyle, ışıklandırma sisteminin ve dijital skorbordun ise Kozan İsmet Atlı Stadı'na taşınacağını belirtti.

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