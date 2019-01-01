Kozan'da yangın çıkan ev, küle döndü

ADANA'nın Kozan ilçesinde bilinmeyen nedenle çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Mahmutlu Mahallesi Pınar Sokak üzerinde Bülent Atakan'ın (33) ailesiyle kirada oturduğu tek katlı ev, içerisinde birilerinin olmadığı sırada bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Evden yükselen dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda yangın söndürülerek, soğutma çalışması başlatıldı. Olay yerine çağrılan görevliler eve gelen elektriği kesti. Polis, yangında güvenlik önlemi alırken, çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı.





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