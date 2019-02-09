Kozan'da iki otomobil ve motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

ADANA'nın Kozan ilçesinde iki otomobil ve motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Yunus Emre Özdemir (18) yaralandı.Kaza, saat 17.00 sıralarında ilçedeki Kumru Sokak'ta meydana geldi. Dilek Çakıcı yönetimindeki 01 Y 5336 plakalı otomobil ile alt caddeden sokağa çıkmaya çalışan Ahmet Boldaz yönetimindeki 80 KK 508 plakalı otomobil çarpıştı. Ardından Yunus Emre Özdemir yönetimindeki tescilsiz motosiklet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu Boldaz'ın otomobiline çarptı. Kazada, kaskı ve ehliyeti olmayan Özdemir yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı Özdemir, ilk müdahalenin ardından Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Yunus Emre Özdemir'in durumunun iyi olduğu öğrenildi.Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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