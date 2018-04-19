Kozan Belediyesi haşere ile mücadeleyi sürdürüyor

ADANA'nın Kozan İlçe Belediyesi ilaçlama ekipleri yaz aylarının en büyük sorunlarından olan sivrisinek ve haşereye karşı ilaçlama çalışmalarına başladı.Yaz öncesi sivrisineğin larva oluşumunu önlemek, üreme, dinlenme ve yaşam alanlarını ortadan kaldırmak için çalışma başlattıklarını ifade eden Kozan Belediye Başkanı Musa Öztürk, sinekle mücadeleye aralıksız devam edeceklerini söyledi. Başkan Öztürk, "Kozan Belediyesi olarak üzerimize düşen görev, imkânlarımız el verdiği ölçüde vatandaşlarımızın özellikle bahar ve yaz aylarında sivrisinek ve haşereden kaynaklı sıkıntılarına çözüm üretmektir. İlçe merkezimizde ve kırsal mahallelerimizde ev, okul, hayvan barınakları ile sinek ve haşerelerin ürediği dere yataklarını dolaşan ilaçlama ekiplerimiz aynı zamanda insan sağlığını olumsuz etkileyen pire, akrep, yılan ve benzeri zararlı böcek ve sürüngenlere karşı da ilaçlama yapıyorlar. İlaçlama ekiplerimiz vatandaşlarımızdan gelen talep doğrultusunda aralıksız devam edecek" dedi.

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