Kozalı öğrenciler Avrupa'ya gidecek

Feyzi SARIKAYA/GEMLİK (Bursa), ()-BURSA’nın Gemlik ilçesinde Koza Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Avrupa Birliği Erasmus+ projeleri çerçevesinde Avrupa’ya gidecek.

Okulun Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri ve Yiyecek İçecek Hizmetleri alanlarında öğrenim gören 15 öğrenci, Portekiz, Romanya ve Avusturya’da Şubat, Nisan ve Mayıs aylarında 15'er gün süreyle işletmelerde staj çalışması yapacaklar.

Okul Müdürü Rahmi Şafak yaptığı açıklamada, "Erasmus+ programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen Erasmus+ Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği çerçevesinde hazırlamış olduğumuz 'Bir kelebek misali: Koza’mızdan çıkıyoruz Avrupa’ya uçuyoruz' adlı proje ile öğrencilerimiz Avrupa’daki işletmelerde alanları ile ilgili iş başı eğitimi yapacaklar. Öğrencilerimiz bu eğitimler sayesinde hem yeni bilgiler edinecek hem de ülkemizdeki uygulamaları kıyaslama imkânına sahip olacaklar" dedi.

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