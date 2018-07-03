Kozaklı'da, aranan 2 kişi yakalandı

NEVŞEHİR'in Kozaklı ilçesinde, alkollü araç kullanmak suçundan 30 gün hapis cezası alan M.A. ile boşandığı kadına nafaka ödemediği suçlamasıyla 10 gün hapis cezasına çarptırılan Y.Ç., yakalandı.

Kozaklı Emniyet Amirliği ekiplerinin aranan kişilere yönelik yaptığı çalışmada, alkollü araç kullanmak suçundan 30 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.A. yakalandı. M.A., işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemede, 'kısa süreli hapis cezasının, kamu yararına çalıştırma tedbirine' dönüştürülerek serbest bırakıldı.

İlçede 'Nafaka Hükümlerine Uymamak' suçundan aranan Y.Ç. de yakalandı. Y.Ç., de 10 günlük süre verilerek parayı yatırma şartıyla serbest bırakıldı.

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