Koyunhisar İlkokulu'na kütüphane

HAYIRSEVER İş insanı Rüştü Yılmaz, Yenişehir’e bağlı Koyunhisar Mahallesi İlkokulu’na kütüphane yaptırdı. Kütüphanenin açılışı Yenişehir Kaymakamı Suat Seyitoğlu, Hayırsever İşadamı Rüştü Yılmaz ve çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleşti.Açılış töreninde Kaymakam Seyitoğlu Hayırsever İşadamı Rüştü Yılmaz’a eğitime verdiği destekten dolayı plaket vererek, "Eğitime yapılan yatırım asla zayi olmaz. Özellikle bir okula kütüphane kazandırmak hizmetlerin en önemlisidir. Hayırsever işadamımıza yaptığı bu güzellikten dolayı şükranlarımı sunuyor, yapılan bu güzelliğin bütün işadamlarına örnek olmasını diliyorum" dedi. Kaymakam Suat Seyitoğlu ayrıca, Koyunhisar İlkokulu'nda görev yapan Türkçe Öğretmeni Nazlı Akan’ı da özverili ve yoğun çalışmalarından dolayı başarı belgesiyle ödüllendirdi. Kütüphanenin açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından kütüphane gezildi.

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