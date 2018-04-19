Koyun yetiştiriciliği kursiyerlerine sertifikaları verildi

KIRKLARELİ’nde açılan koyun yetiştiriciliği kursunu başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikaları düzenlenen törenle verildi.

Kırklareli İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile Kırklareli Halk Eğitim ve ASO Müdürlüğü ortaklığında düzenlenen koyun yetiştiriciliği eğitimi tamamlandı. Eğitim Şube Müdürlüğü personeli Veteriner Hekim Özgür Kurt tarafından verildi. Eğitimi başarı ile tamamlayan 23 çiftçiye sertifika dağıtım töreni düzenlendi. Sertifika dağıtım töreninde İl Müdür Yardımcısı Funda Eylem Özel, kursu başarıyla tamamlayan çiftçilere sertifikalarını verdi.