Köylülerden fiyat tepkisi

Nurettin ARKAN/ISPARTA, () - ISPARTA'da yeni kurulacak sanayi sitesinin inşa edileceği yerde arazisi bulunan köylüler, kendilerine teklif edilen fiyatın gerçek değerinin çok altında olduğunu belirterek, karara isyan etti.

Isparta'da yeni kurulacak sanayi sitesinin yapılacağı Ali köyü Çelebi Yeri mevkiindeki 1 milyon 200 bin metrekarelik arazide kamulaştırma çalışması kapsamında Gül Küçük Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifi tarafından arazi sahipleriyle görüşmeler yapıldı. Arazi sahipleri çevredeki arazi metrekare fiyatlarının 1000, 500 ve 300 lira civarında olduğunu belirterek kendilerine birim fiyat olarak 40 ile 80 lira arasında teklif yapıldığını öne sürerek haksızlığa uğradıklarını savundu.

Köy Muhtarı İrfan Çınar, sanayi yapılmasına asla karşı olmadıklarını belirterek, "Tek istediğimiz burada mal sahiplerinin mağdur edilmemesidir" dedi.

Tepkilerini dile getirmek üzere arazide toplanan köylülerden Gülsüm Köse, "Tarla satmaya razı değiliz. Devlete lazımsa verelim ama satmayacağız" diye konuştu.

Sanayi kurulacak alanda 30 bin metrekare yeri bulunduğunu aktaran Fahrettin Korucu, araziye şerh konulduğunu ve değerinde alınıp satılmadığını anlattı.

Aynı köyden Ahmet Kaya da "Köylünün malı enayi malı, şehirlinin malı sanayi malı gibi görülüyor" dedi.

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