Köylüler yaban keçilerine yem bıraktı

ADIYAMAN'da, köylüler yoğun kar yağışının yaşandığı köyde yabani dağ keçileri için yem bıraktılar.

Gökçay Köyü Muhtarı Mehmet Demir ve köylüler tarafından yoğun kar yağışının yaşandığı bölgede aç kalan yabani dağ keçileri için yem bırakıldı. Gökçay Köyü Muhtarı Mehmet Demir ve köylüler tarafından yoğun kar yağışının yaşandığı dağlık alanlarda kar nedeniyle aç kalan yabani dağ keçileri için saman balyası ve yonca otu bırakıldı.

Açıklamada bulunan Gökçay Köyü Muhtarı Mehmet Demir, şunları söyledi:

"Doğa şartları çok zor yoğun kar yağışının yaşandığı bölgemizde yaban keçileri ve diğer hayvanlar yiyecek bulmakta zorlanıyor. Bizde köylüler olarak hayvanların aç kalmasına gönlümüz razı olmadı. Bugün ise saman balyası ve yonca denilen otları dağa bıraktık yabani hayvanların yemesi için yetkililer bu konuda duyarlı olursa seviniriz. Bu tür olaylarda bizlerde üzerimize düşeni getirmeye çalışıyoruz"

FOTOĞRAFLI



YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×