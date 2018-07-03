Köylüler üretiyor, Yenimahalleli tüketiyor

ANKARA, () - YENİMAHALLE Belediyesi’nin el emeği ürünlerini gelire dönüştürmek isteyen vatandaşlar için iki yıl önce hayata geçirdiği ‘Köylü Pazarı’ Yenimahalle’de devam ediyor.

Salı günleri İlkyerleşim Mahallesi Kapalı Pazaryerinde, cuma günleri ise Yenimahalle Kapalı Pazaryeri ve Sosyal Tesisinde kurulan pazarlarda, köylüler tarafından yetiştirilen organik sebze ile meyveler, fideler, yeşillikler, el emeği göz nuru elişleri ve yöresel ürünler satılıyor.

Köylü pazarlarında alışveriş yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, “Artık hormonsuz, genetiği ile oynanmamış ürün tüketmek çok zor. Gıdaların çoğu hem pahalı hem de sağlıksız. O yüzden köylü pazarlarından çok memnunuz. Çünkü bu tür pazarlarda doğal ve taze ürünler tezgahları süslüyor. Biz de köylüler sayesinde daha sağlıklı besleniyoruz ” şeklinde konuştu.

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