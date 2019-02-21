Köylü kadınlarla lokma kızarttı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir'in Kiraz ilçesinin dağ köylerinden Yenişehir ile İğdeli'yi ziyaret etti. Yerde köy kahvaltısı yapan Dağ, köy kadınlarıyla birlikte kazanda lokma döktü.

Seçim çalışmalarını Kiraz'ın dağ köylerinde sürdüren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'a, yeniden aday gösterilen Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar da eşlik etti. Güne yer sofrasında yöresel ürünlerin yer aldığı kahvaltı ile başlayan Hamza Dağ, dağ köylerinden Yenişehir ile İğdeli'de kadınlarla sohbet etti. Köy meydanında kurulan kazanda lokma döken kadınlara yardım etti, eline aldığı kepçeyle kızaran lokmaları ters çevirdi, tamamı kızaranları tepsiye koydu.

İZMİR, ()

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