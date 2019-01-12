Köyler turnuvası futbol maçında evlenme teklifi

Özer ŞAHİN/CEYHAN,(ADANA),()-ADANA'nın Ceyhan ilçesinde Adana Büyükşehir Belediyesi Köylerarası Arda Balta'yı anma Futbol Turnuvası çeyrek final maçında Kıvrıklıspor'un futbolcusu Mustafa Çenteli maç öncesi pankart açıp kız arkadaşına evlenme teklif etti.

Adana Büyükşehir Belediyesi Spor Daire Başkanlığı önderliğinde düzenlenen Ceyhan Köyler arası Futbol Turnuvası çeyrek final müsabakası öncesinde Kıvrıklıspor futbolcularından Mustafa Çenteli pankart açarak tribünde oturan kız arkadaşı Ceren Serin’e evlenme teklifi etti.

Tribünden saha içerisine gelen Ceren Serin, Mustafa Çenteli’nin evlenme teklifini kabul ederek "Evet" dedi. Mustafa Çenteli ayrıca maçta iki gol atarak takımını yarı finale çıkardı.

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