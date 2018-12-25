Köyden kablo hırsızlığı yapan 4 şüpheli tutuklandı

SİVAS, () - SİVAS'ta yaklaşık bir ton bakır kablo hırsıztlığı yaptıkları ileri sürülen 4 şüpheli tutuklandı.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekiplere, merkeze bağlı Köklüce köyünde yaşanan hırsızlık olayları ile ilgili çalışma başlattı. Olayın şüphelilerini belirleyen ekipler, 4 kişiyi gözaltına aldı. Bu kişilerle birlikte bir ton eritilmiş bakır kablo, 8 bıçak, 4 kablo kesme makası, ikişer akü, kurusıkı tabanca, el telsizi, sahte araç plakası, mazot boşaltma pompası, testere ve nacak ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı.

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