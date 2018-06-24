Köyceğiz'de 5 dönüm ormanlık alan yandı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında 5 dönümlük orman alanı yandı.

Beyobası Mahallesi Sancı ve Nasufdede mevkiinde yer alan ormanlık alanda, bugün saat 13.00'te, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Tarım arazilerine yakın ormanlık alanda çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale edildi. Köyceğiz Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 arazöz, 2 su tankeri, 4 ilk müdahale aracı, 1 helikopter ile 53 yangın söndürme işçisinin çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı. Yangında, 5 dönümlük ormanlık alan zarar gördü. Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Cihan KAYA / KÖYCEĞİZ (Muğla), ()