Köy okulu, TANAP projesiyle hayat buldu

.Süleyman ÖZAYDIN/MANYAS(Balıkesir),()– BALIKESİR’in Manyas ilçesininde bulunan Akçaova Ortaokulu’nun, Trans Anadolu Doğal Gaz Boru hattı TANAP’a sunduğıu proje onaylanınca okul baştan aşağı yenilendi.

TANAP, Sosyal ve çevresel yatırım programı çerçevesinde projesi onaylanan Manyas’ın kırsal Akçaova Ortaokulu projelerini ilçe protokolü ve konuklarla paylaştılar. Akçaova Ortaokulu Müdürü Erol Kuş,öğrencilerinin daha iyi şartlarda eğitim görmeleri için hazırladıkları ve TANAP tarafından onaylanan projenin maliyetinin 188 bin 700 lira olduğunu, bu bedelin 179 bin 265 lirasının TANAP tarafından hibe olarak karşılandığını, kalan 9 bin 435 liranın ise Okul-Aile Birliğince karşılandığını söyledi.Proje ile okulun dış cephe ısı yalıtımı,okul içinin seramik karo ile kaplandığını,çatı izolasyonı yapıldığını,öğrenci sıraları ile öğretmenler odasının yenilenmesi,öğrencilerin sağlıklı su içmeleri için su arıtma cihazı,tüm sınıflara perde alımının gerçekleştirildiğini belirtti.

Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya ise “Akçaova Ortaokulu ilçemizin güzide okullarından biri, bu parayı değerlendirecek, teknolojiyi kullanacak, değiştirecek beyin gücümüz olmadıktan sonra, beşeri sermayemiz olmadıktan sonra dışa bağımlılığımız devam ediyor.Balıkesir ‘de BENGİ projesi de var, ben bunu da BENGİ projesi kapsamında değerlendiriyorum” dedi. Proje tanıtımına İlçe Jandarma Komutanı Ütgm.Erdinç Boztepe, Emniyet Amiri Enes Dündar, Milli Eğitim Müdürü Yüksel Demir, AK Parti İlçe Başkanı Yıldız Barçın, daire amirleri, okul müdürleri ve öğrenci velileri katıldı.

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