Köy okulu öğrencilerinden hasta çocuklara parmak kukla

İZMİR'in Menemen ilçesindeki Haykıran Adem Saatçi İlkokulu'nda eğitim gören minik öğrenciler, Rüyalar Gerçek Olsun kampanyası kapsamında anneleri ile birlikte keçe ve örgü kullanarak hazırladıkları parmak kuklaları, yeni yıl tebrik kartları ile birlikte Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yatarak tedavi gören çocuklara hediye etti.

Menemen Haykıran Adem Saatçi İlkokulu'ndaki sınıf öğretmeni Zeliş Kurt'un 5 Aralık Dünya Gönüllüler Haftası kapsamında başlattığı Rüyalar Gerçek Olsun kampanyası çocuklar arasındaki yardımlaşma ve dayanışmaya örnek oldu. Aynı hafta içinde Bostanlı Rotary Kulübü'ndeki gençlerin ziyaret ettiği 4'üncü sınıf öğrencileri yeni yılı sınıflarında kutladıktan sonra Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giderek 2019'a hastane odasında giren çocuklara moral verdi.

Ana sınıfıyla beraber toplam 100 öğrencinin eğitim gördüğü Haykıran Adem Saatçi İlkokulu'ndaki sınıf öğretmeni Zeliş Kurt, çocukların yaşam koşullarının kent merkezindeki yaşıtlarına göre farklı olduğunu belirterek onları sosyal ortama kazandırmak için çeşitli geziler düzenlediklerini anlattı. Liseli öğrencilerin Bostanlı Rotary Kulübü aracılığıyla sınıflarına yaptıkları ziyaretin çocukları çok mutlu ettiğini söyleyen Kurt, "Konuklarımız çam ağacı almışlar ve sınıfta yeni yılı kutladık. Abla ve ağabeyleri ile birlikte İngilizce atölyesine katılıp yeni yıl için tebrik kartları hazırladılar. Sonra da hasta çocukları ziyaret edip onlar için hazırladığımız kuklaları götürdük. Çocukların gelecekte de dayanışmaya ihtiyaçları olacak. Bunu şimdiden içselleştirmelerini istedim. Yardımlaşma ve empati duygusu sonradan zor gelişir. Şimdiden bunları kazanmaları lazım" dedi.

HASTA ÇOCUKLARLA EMPATİ YAPTILAR

Yaklaşık 1 aydır 19 öğrencisiyle birlikte keçeden parmak kuklaları hazırladıklarını anlatan Kurt, bir süre önce annelerin de kendilerine destek verdiğini belirterek çok sayıda örgü ve keçe parmak kuklalar yaptıklarını dile getirdi. Zeliş Kurt şunları söyledi:

"Bir aydır hazırlık yapıyorduk. Bazı öğrenciler velilerle birlikte okulda, bazıları kütüphanede bu kuklaları hazırladı. Ben kağıttan taslak çıkardım. Onlar da parmak kuklalara şekil verdiler. 16 çocuk ve 6 anne ile birlikte Dr. Behçet Uz Hastanesi'ndeki çocukları ziyaret edip bu kuklaları hediye ettik. Öğrencilerimizin tepkileri oldukça farklıydı. Hem şaşırdılar hem de gezi denilince eğlenceli ortamlara gitmeye alışık oldukları için bir hüzün yaşadılar. Ama derslerimde onlarla bu duygu hallerini çalışıyorduk. Empati kurarak kendilerini hasta çocukların yerlerine koymuş olabilirler. Bazıları odadan bir an önce çıkmak istedi, bazıları da kuklaları parmaklarına takarak konuşturdu ve keyifli anlar yaşadı."

Nevra UÇKAÇ / İZMİR, ()

FOTOĞRAFLI