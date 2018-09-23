Köy okullarına anlamlı kitap kampanyası

KAYSERİ, () - BÜYÜKŞEHİR Belediyesi Spor A.Ş. tarafından “Her Pedal Bir Kitap” isimli sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirildi. Projede köy okullarına gönderilmek üzere kitap topladı. Başkan Çelik, etkinliğe bir koli kitapla katılarak destek verdi.

Kitle sporlarını sosyal sorumlulukla birleştiren Büyükşehir Belediyesi Gültepe Parkı’nda “Her Pedal Bir Kitap” etkinliği gerçekleştirdi. Etkinliğe yaklaşık 2500 kişi katıldı. Katılımcılar köy okulları için kitap getirerek hem son derece güzel bir etkinliğe katıldılar hem de anlamlı bir kampanyaya destek verdiler.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de “Her Pedal Bir Kitap” etkinliğine bir koli kitapla destek verdi. Başkan Çelik, Spor A.Ş.’nin bir yıl içinde gerçekleştirdiği etkinliklere yaklaşık 500 bin kişinin katıldığını söyledi. Tüm bu güzel etkinliklerin halkın katılımıyla anlam kazandığını ifade eden Başkan Çelik, “Etkinliklerimize sosyal bir tama da yüklüyoruz. Daha önce yaşlılarımızın katılımıyla etkinlik yaptık. Düzenlediğimiz yürüyüşte kan bağışı gerçekleştirdik. Otizmli çocuklarla Sevgi Evleri’ndeki çocukların katılımıyla doğa kampları gerçekleştirdik. Tüm bu etkinlikler sosyal bağımızın güçlenmesine de katkıda bulunuyor” dedi.

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