KÖY- KOOP ürünleriyle YÖREX'te

ANTALYA, () - TÜRKİYE Köy Kalkınma ve Diğer Tarımsal Amaçlı Kooperatif Birlikleri Merkez Birliği (KÖY- KOOP), Antalya Ticaret Borsası (ATB) tarafından bu yıl 9'uncusu düzenlenecek Yöresel Ürünler Fuarı'na (YÖREX) ürettiği ürünleri tanıtacak.

ANFAŞ Fuar Merkezi'nde yarın saat 16.00'da kapılarına açacak YÖREX, Antalya lezzetlerini ve el emeği göz nuru eserlerini tüketiciyle buluşturacak. 'Biz de varız' sloganıyla fuara katılacak olan KÖY- KOOP, Malatya'nın kayısı, Bursa'nın siyah inciri, Isparta'nın elması, İzmir Seferihisar'ın mandalina lokumu, Muğla'nın çam balı, Kastamonu'nun siyez bulguru ve Taşköprü Sarımsağı, Manisa'nın Sultaniye çekirdeksiz kuru üzümüne standında yer verecek. KÖY- KOOP ortakları, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde farklı zeytin çeşitlerinden elde etikleri zeytinyağlarını da YÖREX'e gelenlerin beğenisine sunacak.

KÖY-KOOP Genel Başkanı Neptün Soyer, YÖREX'in bir fuardan çok daha fazlası olduğunu söyleyerek, "Ülkemiz, 81 iliyle adeta bir gastronomi cenneti. YÖREX, ülkemize özgü yüzlerce peynirin, birçok farklı zeytin ve zeytinyağı çeşidinin, reçelin, pestilin, kayısının, incirin, birbirinden farklı yörelere ait tarhanaların, yani üreticinin el emeği, göz nurunun, tüketiciyle buluşma noktasıdır. Biz de bu lezzet şölenine, üreticilerimizin alın teri dökerek ürettiği ürünlerle katılacağız" dedi.

YÖREX, DÜNYAYA AÇILMALI

YÖREX'in kooperatif ürünlerinin tanıtımı için önemli bir fırsat olduğunu belirten Neptün Soyer, "Ortaklarımız tarafından bin bir emekle üretilen farklı lezzetlere olan talep, her geçen gün artıyor. Yerel ürünlerin son yıllarda popüler olması bizleri mutlu ediyor. Antalya'da ortaklarımızın ürünlerini, Türkiye'nin her bölgesinden gelen katılımcıların yanı sıra, yurtdışından gelen misafirlerle de buluşturacağız. Fuar, sadece ürünleri tanıtmak değil, farklı işbirliklerinin yapılması bakımından da, böyle etkinlikler çok önemli. Böyle önemli etkinliklerin sadece Antalya ile sınırlı kalmamasını diliyoruz. Avrupa, Asya ve Uzakdoğu ülkelerinde de ülkemize özgü bu lezzetleri tanıtmak üzere, YÖREX'i uluslararası arenaya taşımalarını temenni ediyorum. Biz de KÖY-KOOP olarak her türlü desteğe hazırız" dedi.

