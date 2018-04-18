Köy Enstitüleri'nin kuruluşu kutlandı

Ahmet ACAR/ANTALYA, () - ANTALYA'nın Aksu ilçesindeki eski 'Aksu Köy Enstitüsü'nde, Köy Enstitüleri'nin kuruluş yıldönümü törenle kutlandı.

Türkiye'de çağdaşlaşmanın önemli aşamalarından biri olan Köy Enstitüleri'nin kuruluşunun 78'inci yıldönümü törenle kutlandı. Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği Antalya Şubesi tarafından dönemin 'Aksu Köy Enstitüsü' olan Aksu Fen Lisesi'nde düzenlenen etkinliğe derneğin Antalya Şubesi Başkanı Yavuz Ali Sakarya, eski Antalya Barosu ve eski CHP İl Başkanı Mustafa Sözen, dernek yöneticileri, Aksu Köy Enstitüsü mezunları ve aileleriyle Aksu İlköğretmen Okulu ve Aksu Öğretmen Lisesi mezunlarından oluşan yaklaşık 250 kişi katıldı.

Eski yemekhane olan Aksu Fen Lisesi Konferans Salonu'nda yapılan kutlama etkinliği saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Dernek yöneticilerinden Muzaffer Koçak'ın sunduğu kutlama programında Aksu Köy Enstitüsü mezunu emekli öğretmen Yaşar Gencer, enstitüde güne başlayış müziği olan mandolinle uyandırılma müziğini, ardından mandolinle Ziraat Marşı'nı çaldı ve söyledi.

1966- 1970 yılları arasında Aksu İlköğretmen Okulu'nda resim öğretmeni olarak görev yapan Yamen Karaaslan, salonda bulunan ve kendi yaptığı Namık Kemal ve Atatürk portesi tablolarının altında yazan "Vatanın bağrına düşman dayamış hançerini, yok imiş kurtaracak bahtı kara maderini. Vatanın bağrına düşman dayasın hançerini, bulunur kurtaracak bahtı kara maderini" dizelerini gözyaşlarıyla okudu. Karaaslan, "Bu tabloların 52 yıl sonra yerinde olması beni çok mutlu etti" dedi.

Ardından Neğmekar Müzik Topluluğu, şef Mustafa Mümtaz yönetiminde konser verdi. Konserde, Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziğinden hareketli şarkılar ve türküler okundu. Aksu Köy Enstitüsü'nün 1940 yılında kuruluşundan başlayarak, daha sonra Aksu İlköğretmen Okulu'nun aralıksız 45 yıl doktorluğunu yapan Bedia Kervancıoğlu'nun kızı Ayşe Kervancıoğlu, annesinin bir törende yaptığı konuşmayı okudu. Slayt gösterisiyle Aksu Köy Enstitüsü bir kez daha tanıtıldı. Törene katılanlar okul müzesini, müzik hane, eski derslikler ve kütüphaneyi gezdi. Okulun yemekhanesinde kuru fasulye, bulgur pilavı, hoşaf ve salatadan oluşan öğle yemeği verildi.

Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği Şube Başkanı Yavuz Ali Sakarya, "Ben rehberim. Isparta Gönen Köy Enstitüsü mezunu bir babanın oğluyum. Bana sordular 'Neden Köy Enstitüsü, ne ilgisi var seninle.' Ben Köy Enstitüsü kültürüyle büyüdüm. Köy Enstitüleri, dünyaya örnek olan bir eğitim ve aydınlanma devrimidir. Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Köylü milletin efendisidir' sözünü yaşama geçirecek 'Eğitim, üretim içindir' ilkesini yaşama geçirecek üretim ve eğitim seferberliğidir. Mustafa Necati, Hasan Ali Yücel, İsmail Hakkı Tonguç'un bu ülkeyi kalkındırma hareketidir Köy Enstitüleri. Kimler Aksu Köy Enstitüsü'nü bitirmiştir bakarsanız, bu eğitim devrimini anlarsınız. Bugün Köy Enstitüleri eğitimde olsaydı, bugün Türkiye'de yoksulluk, işsizlik, cehalet ve en önemlisi üretimsizlik olmazdı. Türkiye çağdaş dünyanın bir üyesi olurdu. Ama ne yazık bu eğitim yuvalarını çıkar çevreleri yok etti" dedi.

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