Köy çocuklarının resimleri sergide

İZMİR'in Ödemiş ilçesinin kırsal Hamamköy Mahallesi'ndeki ortaokulda öğrenim gören 166 öğrencinin, görsel sanatlar öğretmeni Özlem Tok öncülüğünde

yaptıkları 166 tablo, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Yıldız Kent Arşivi Müzesi'nde sergilendi.

Hamamköy Ortaokulu öğrencilerinin atık malzemeler ile suboya, pastel, kuru boya ve keçeli kalem gibi her türlü boyama tekniğini kullanarak yaptığı 166 tablonun yer aldığı serginin açılış kurdelesini Ödemiş Kaymakamı Celil Ateşoğlu, Ödemiş Belediye Başkanı Mahmut Badem, Ödemiş İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Ender Karabulut ve görsel sanatlar öğretmeni Özlem Tok birlikte kesti. Serginin açılışında konuşan Kaymakam Ateşoğlu, "Çocuklara verilen önem geleceğe verilen bir değerdir. O bakımdan çocuklarımıza önem vermeliyiz. Çünkü onlar ülkenin geleceği, yapı taşlarıdır. Onlara sahip çıkmak en önemli görevimizdir. Öğretmenlerini ve bu işte emeği geçen çocuklarımızı kutluyoruz" dedi.

Sergiye öncülük eden görsel sanatlar öğretmeni Özlem Tok da Ödemiş'e 30 kilometre mesafedeki Hamamköy gibi kırsal bir mahallede eğitim veren okulda çok kabiliyetli öğrenciler olduğunu belirtip, "Onları hamur gibi yoğurarak, çok güzel eserler yapmalarını sağladık" dedi. Tok, sergide kendisinin de tuval üzerine, akrilik boya ile yaptığı iki eserini yer aldığını söyledi.

Açılışın ardından protokol üyeleri, davetliler ve çok sayıda Ödemişli sergiyi gezdi. Görsel sanatlar öğretmeni Özlem Tok, sergideki kendisinin yaptığı kelebek tablolarından birini günün anısına Kaymakam Ateşoğlu'na diğerini ise Belediye Başkanı Badem'e hediye etti.

Sergi 3 Mayıs'a kadar gezilebilecek.

Yüksel BALCI / ÖDEMİŞ (İzmir), ()

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