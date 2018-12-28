Köy çocuklarının kitap sevinci

ÇANKIRI, ()- ÇANKIRI'da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet sürdüren Çankırı Çocuk Hakları İl Komitesi tarafından düzenlenen kampanya kapsamında toplanan kitaplar, merkeze bağlı Ünür köyünde bulunan ilkokula bağışlandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet sürdüren Çankırı Çocuk Hakları İl Komitesi üyeleri tarafından, "Geleceği geliştirmek için bir kitap da sen bağışla" projesi başlatıldı. Yaklaşık 3 ay süren proje kapsamında çok sayıda kitap toplandı. Toplanan kitaplar komite üyeleri tarafından merkeze bağlı Ünür köyüne götürülerek, burada bulunan İlyas Aldağ İlkokulu Okul Müdürü İbrahim Kaya'ya teslim edildi. Ziyarette komite üyeleri öğrenciler ile yakından ilgilendi. Ayrıca öğrencilere, kitap okumanın öneminden bahsettiler.

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