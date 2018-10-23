Köy çocuklarından senfonik konser

İZMİR Büyükşehir Belediyesi, çocukların sanat gelişimi için bale, dans, ritim ve koro çalışmalarından sonra şimdi de köylerdeki okullarda çocukları senfoni ile tanıştırıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Uluslararası Rotary 2440. Bölge Federasyonu 6. Grup Kulüpleri ve İzmir Devlet Senfoni orkestrası iş birliği ile başlattığı "Köyümüze konser geldi" projesi kapsamında, Doğançay Köyü'ndeki Mualla Muzaffer Yersel Ortaokulu öğrencileri için Quartet konseri düzenlendi.

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası sanatçılarının klasik müzik konseriyle hayal güçlerini zenginleştiren Doğançaylı öğrenciler, daha sonra müzik aletlerini tanıdı. İlgili olan çocuklar, bu enstrümanları deneyerek çalma fırsatı elde etti. Yeteneği olan gençlerle daha sonra iletişim kurularak yatkınlığı olduğu enstrümanla ilgili ders almasının sağlandığı etkinliğin temel amacı, kent merkezine uzak bölgelerde yaşayan çocuk ve gençleri çok sesli müzikle tanıştırmak ve müziği sevdirmek olarak özetlendi. "Köyümüze konser geldi" etkinlikleri, 23 Ekim'de Kemalpaşa'nın Sütçüler Köyü- 80. Yıl Sütçüler Okulu'nda, 24 Ekim'de Menderes'in Bulgurca Köyü- Bulgurca Ortaokulu'nda, 25 Ekim'de ise Foça Gerenköy Ortaokulu'nda gerçekleştirilecek. Etkinliklerin saat 14.00'te başlayacak.

İZMİR, ()

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