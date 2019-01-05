Kosova’dan ETO’ya ziyaret

KOSOVA Meclisi Başkan Vekili Müferra Şinik, Erdek Ticaret Odası (ETO) Başkanı Mimar F. Özlem Sarı’yı ziyaret etti. ETO Meclis Başkanı Haluk Can Turan’ın da hazır bulunduğu ziyarette karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Kosova’nın haritada nokta kadar büyüklükte olmasına karşın önemli bir stratejik bölge konumunda bulunduğuna dikkati çeken Şinik, “Kosova’da yaşıyor, Kosova’yı seviyoruz. Türkiye’nin de her zaman desteğini görüyor ve bu dostluğun artarak sürmesini diliyoruz. Türkiye ile en başta aile kan bağımız var. Bu bağlar içinde ekonomik, ticari ilişkilerimizi sürdürmek istiyoruz. Türkiye, Kosova’ya önemli yatırımlar yaptı. Bu yatırımların bundan sonra da artarak süreceğini umut ediyoruz” dedi.

Türkiye’nin ekonomisini dikkatle izlediklerini vurgulayan Şinik, “Dost ülke Türkiye’nin, bu ekonomik darboğazdan etkilenmeden çıkacağına inancımız tam. Başkanımız ve diğer arkadaşlarımız sayesinde Erdek’ten de Kosova’ya yatırımlar bekliyoruz” diye konuştu.

ETO Başkanı Mimar Özlem Sarı da ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getirerek şunları söyledi:

“Tüm duygu ve düşüncelerimiz karşılıklı. Türkler bir bütündür ve Kosova’da yaşayan vatandaşlarımızla kalbimiz birlikte atıyor. Erdek’te de birçok Kosovalı aile var. Kosova ile ilişkilerimizin gelişmesi açısından da çeşitli girişimlerde bulunabiliriz. Balıkesir bölge başkanlarımız ile Kosova’ya bir gezi düzenlemeyi düşünüyoruz.”

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