Köşk'te asfalt çalışması

AYDIN Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Köşk ilçesinin Gazi Mustafa Kemal Caddesi'nde asfaltlama çalışmalarına devam ediyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri, uzun yıllardır bakım görmeyen birçok yolun yapım ve onarımını tamamlıyor. Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ekipleri, Köşk ilçesinin Gazi Mustafa Kemal Caddesi'nde kanalizasyon hattı düzenlemeleri yaptığı ve içme suyu hattını yeniledi. Temel malzeme seriminden sonra yaklaşık 17 bin metrekare sıcak asfalt çalışması da gerçekleştirdi. Asfaltlamada sona gelindiği, ayrıca tüm caddelerin kaldırımların da yenilendiği belirtildi.

Soğukkuyu Mahallesi Muhtarı Yücel Apaydın, "Yollarımız çok güzel oldu. Ekiplerimiz durmadan çalışıyor. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu, Köşk'ümüz ile ilgileniyor" dedi.

Bahattin ALBAYRAK / KÖŞK (Aydın), ()

FOTOĞRAFLI