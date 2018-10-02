KOSB ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünde işbirliği protokolü

KAYSERİ, () - KAYSERİ Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren işletmelerle, Kayseri Organize Bölge Müdürlüğü çalışanlarına eğitsel ve psiko – sosyal destek sağlamak amacıyla, Kayseri Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü arasında “ İşbirliği protokolü “ imzalandı.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi toplantı salonunda gerçekleştirilen imza törenine Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri, Kayseri Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer ve müdürlük çalışanları katıldı.

İmza töreninde konuşan Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan; “ Kayseri OSB olarak kurumlar arası koordinasyona ve işbirliklerine her zaman büyük önem veriyoruz. Daha öncede ORAN, KOSGEB, Belediyelerimiz ve birçok STK ile işbirliği yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Sanayimize, sanayicimize ve OSB’de çalışan yaklaşık 75 bin iş ortağımıza, fayda sağlayacak her türlü birlikteliği sağlamak için caba gösteriyoruz. Bu çalışmalarımız artarak devam edecek. Aile ve Sosyal Politikalar ile işbirliği içerisinde hizmet çıtamızı artıracağız. Yapılan bu iş birliği kapsamında gerçekleştirilen çalışmaların, yürütülmesi, planlanan tanıtım, eğitim, sunum, bilgilendirme toplantıları ve karşılıklı veri alışverişi konularında imzalayacağımız protokol ile Kayseri Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüzle beraber çok önemli işlere imza atacağımıza inanıyoruz. “ dedi.

Kayseri Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer," Kayseri OSB ile yapmış olduğumuz işbirliği ile başarılı çalışmalara imza atacağız. Başkan Tahir Nursaçan ve projede emeği geçen ekibine teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

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