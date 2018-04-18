‘Koşabiliyorken Koş’ projesi devam ediyor

TÜRKİYE’de spor kültürünün yaygınlaştırılması, halka sağlıklı ve bilinçli spor yaptırmak amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü’nün 6 yıl önce hayata geçirilen ‘Koşabiliyorken Koş’ projesi 2018 yılında da devam ediyor.

Türkiye’nin 81 Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün örnek çalışmalarıyla 7’den 77’ye spor yaptırma imkanı veren ‘Koşabiliyorken Koş’ projesinin yeni dönem çalışmalarının Antalya ayağı start aldı.

Antalya Spor Salonu bahçesinde kurulan istasyonlarda, yaşlı, genç herkesin katılım sağlayabileceği futbol, voleybol, basketbol turnuvalarının yanı sıra ferdi branşlar olan masa tenisi, okçuluk, bocce, atıcılık, muay thai, kick boks, güreş, pilates, aikido ve judo eğitimleri veriliyor.

Spor Salonu bahçesinde kurulan platformda Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu ile İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür arasında protokol imzalandı. Protokol ile spor faaliyetlerine katılan vatandaşların sağlıklı yaşam ve sağlıklı spor egzersizlerine katılabilmeleri amacıyla, ‘Koşabiliyorken Koş’ spor faaliyetleri programları sırasında yetişkin bireylere parmak ucu kan şekeri ölçümü, tansiyon ölçümü ve karbonmonoksit ölçümü yapılması planlanıyor.

Protokol imza töreninin ardından konuşan Vali Münir Karaoğlu, Türkiye’nin gündemindeki en önemli başlıklardan bir tanesinin bağımlılıkla mücadele konusu olduğunu söyledi. Sadece madde bağımlılığını kast etmediklerini belirten Vali Karaloğlu, “Kötü denilen her türlü bağımlılıkla mücadele, bunun içinde alkol, sigara, teknoloji bağımlılığı var. Bizi hayattan koparan, bizi götürüp istemediğimiz yere bağlayan her türlü bağımlılıkla mücadele ile ilgili toplumda bir seferberlik var. İşte onun bir uzantısı olarak ‘Koşabiliyorken Koş’. Allah vermesin. Günün birinde koşma mecaliniz de olmayabilir. Koşacak enerjiyi de bulamayabiliriz. Bugün sağlıklı iken sağlığımızı korumak için hareket etmek, koşmak spor yapmak durumundayız” diye konuştu.

Vali ve beraberindekiler daha sonra alandaki spor istasyonlarında faaliyet gösteren sporcuları izleyerek, zaman zaman onların etkinliklerine katıldı. Valiye kızları da eşlik etti.

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