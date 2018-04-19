Koşabiliyorken koş projesi başladı

OSMANİYE, () - OSMANİYE gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde, Koşabiliyorken koş projesi kapsamında çeşitli sportif aktiviteler düzenleniyor. Ülke genelinde spor kültürünün yaygınlaştırılması, halka sağlıklı ve bilinçli spor yaptırmak amacıyla 2012 yılında hayata geçirilen 'Koşabiliyorken Koş' projesi tüm hızıyla devam ediyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğümüzce Türkiye'nin 81 Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nün örnek çalışmalarıyla 7'den 77'ye halka spor yapma imkânı veren “Koşabiliyorken Koş” projesi yeni dönem çalışmalarına başladı. Osmaniye Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü İl Merkezi ve İlçelerde proje kapsamında yeni döneminde birçok faaliyetler düzenleyecek.

Osmaniye'de sporun geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması, lisanslı sporcu ve spor kulübü sayısının artırılması, çocuk ve gençlerin spora teşvik edilmesi, her yaştaki vatandaşın sağlıklı bir yaşam için beden eğitimi ve spor faaliyetlerine katılımın sağlanması amacı ile hayata geçirilen projenin Nisan ayı itibariyle başladığı bildirildi. Yapılan açıklamada, "Koşabiliyorken Koş projesi ile 7’den 77’yeher yaştaki vatandaşı antrenör nezaretinde tesislerden faydalanarak spor yapma imkanı bulacak.Bu nedenle tüm Osmaniye halkımızı tesislerimizde spor yapmaya davet ediyoruz." denildi.

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