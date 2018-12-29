Koruma altındaki tarihi camide dijital tabelaya tepki

Tolga BİRGÜCÜ/SAMSUN, () - SAMSUN’un İlkadım ilçesinde 1884 yılında inşa edilen koruma altındaki Büyük Cami’nin giriş kapısı üzerie asılan dijital tabela, vatandaşların tepkisini çekti. Tarihi yapının siluetini bozduğunu öne süren vatandaşların tabelanın kaldırılmasını istedi.

Samsun Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 798 sayılı kararla 8 Mart 1985 tarihinde koruma altına alınan, 1884 yılında Kale Mahallesi Kasımpaşa Caddesi’nde inşa edilen Büyük Cami’nin giriş bölümünde duvara monte edilen elektronik tabela, tarihi yapının siluetini bozduğu gerekçesiyle vatandaşların tepkisini çekti.

'TARİHE HİÇ SAYGIMIZ KALMADI'

Murat Öksüz, mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait olan caminin kapı girişine konulan tabelanın tarihi yapıya yakışmadığını belirterek, "Tarihe hiç saygımız kalmadı. Tarihini bilmiyorum ama en az 100 yıllık camidir bu. Hiç yakışmış mı bu tabelalar. Kesinlikle kaldırılması gerekiyor, tarihi yapının siluetini bozuyor. Yetkililer bu çirkinliğe müdahale etmelidir" dedi.

1300 yılında Selçuklu Kumandanlarından Hıdır Bey tarafından tamamen ahşap malzemeden inşa edilen Büyük Cami'nin 1869 yılında meydana gelen yangında tamamen yandığı ve yerine 1884 yılında Batumlu Hacı Ali tarafından günümüzdeki Büyük Cami'nin yapıldığı biliniyor.