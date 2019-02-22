Koruganlar sahaya çıktı

Vahit İŞBAŞARAN/LÜLEBURGAZ(Kırklareli),()-KIRKLARELİ’nin Lüleburgaz ilçesi Belediyesi tarafından, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın uygulamaya geçirdiği Sıfır Atık projesi kapsamında ikili toplama koruganları sahaya yerleştirmeye başlandı.

Bakanlığının Belediyeler için yayınladığı “Sıfır Atık uygulama rehberine” göre hareket eden Lüleburgaz Belediyesi tarafından, sokak ve caddelerine ikili sisteme uygun olarak, Kağıt-karton, plastik, cam, metal ve kompozit gibi geri kazanılabilir atıklar için mavi renkli koruganlar, organik artıklar ve geri dönüşümü mümkün olmayan atıklar için de gri renkli koruganlar yerleştiriliyor.

Geri kazanılabilir atıklar için kullanılan mavi renkli koruganlar, ambalaj atıkları toplama araçları ile toplanıp, toplama ayırma tesisinde (tat) ayrıştırılarak ekonomiye geri kazandırılacak. Diğer atıklar için gri renkli koruganlarda toplanan atıklar da hayata geçirilecek kompost tesisinde işlendikten sonra Kırklareli’ndeki düzenli depolama sahasına gönderilecek.

Sıfır Atık projesine geçilmesiyle beraber, değerlendirilebilir atıkların ekonomiye geri kazandırılması, sebze meyve, park, bahçe ve yemek artıklarından elde edilecek kompost ile toprakların veriminin arttırılması sağlanacak.