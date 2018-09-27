ANTALYA, () - 55. Uluslararası Antalya Film Festivali'nin geleneksel korteji dolayısıyla 29 Eylül Cumartesi günü 14.00 ile 16.30 arasında kortej güzergahı trafiğe kapatılacak. Nostalji tramvayı da seferlerine ara verecek.

55. Uluslararası Antalya Film Festivali korteji 29 Eylül Cumartesi günü Cam Piramit önünden başlayacak. Kortej, 100. Yıl, Anafartalar (Güllük) Caddesi, Cumhuriyet Meydanı güzergahı üzerinden devam edip, Atatürk Caddesi, Işıklar Caddesi üzerinden Fevzi Çakmak Caddesi'nde son bulacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, kortej nedeniyle 14.00- 16.30 saatleri arasında Antalyaspor Kavşağı'ndan itibaren Sabancı Bulvarı (Cam Piramit önü), 100. Yıl Bulvarı, Anafartalar (Güllük) Caddesi, Cumhuriyet Caddesi- Atatürk Caddesi ve Işıklar Caddesi trafiğe kapatılacak. Nostalji tramvayı da bu saatler arasında seferlerine ara verecek.

Sürücüler, alternatif olarak Meltem- Yıldız Caddesi-Güllük Kavşağı- Yener Ulusoy Bulvarı- MarkAntalya önü- İsmetpaşa Caddesi- Cengiz Toytunç Caddesi- Cebesoy Caddesi'ni kullanabilecek.