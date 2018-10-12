Korsan taşımacılık tepkisi

KUMLUCA, () - BATI Antalya'da toplu taşıma hizmeti veren firmalar için Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası'nda (KUTSO) toplantı düzenlendi.

KUTSO Yönetim Kurulu Üyesi Turgut Acar, meclis üyesi İbrahim Evren ve Genel Sekreter Mesut Bakar'ın hazır bulunduğu toplantıya KUTSO'nun hizmet bölgesi içerisinde bulunan Kumluca, Finike, Demre ve Kaş'ta toplu taşıma hizmeti veren KUTSO üyesi firmalar katıldı. Toplantıyı son dönemde toplu taşıma sektöründe özellikle korsan taşımacılık konusunda gelen şikâyetler ve sektörün diğer sorunlarına acil çözüm bulmak amacıyla yaptıklarını belirten Turgut Acar, “Suriyeliler başta olmak üzere son günlerde korsan taşımacılık ve denetimlerin yetersizliği gibi konularda odamıza çok fazla şikayet gelmeye başladı. Toplu taşıma sektörünün sorunlarını dinlemek ve ilgili makamlarla bir araya gelip bu sorunlara kalıcı çözüm bulmak için bu toplantıyı düzenledik. KUTSO olarak üyelerimizin sorunlarını çözmek için tüm imkânlarımızı kullanacağız" dedi.

Toplantıda söz alan toplu taşıma firma temsilcileri ise özellikle şahısların hiçbir belge ve standarda gerek duymadan, tamamen kayıt dışı korsan toplu taşımacılık yaptığını söyledi. Denetimlerde yaşanan sorunlar ve işini düzgün yapan taşımacıların haksız rekabetle karşı karşıya olduğunu kaydeden firma temsilcileri, önlem alınmasını istedi.

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