Korkutelili sporculardan 4 madalya

Adem DURMAZ/KORKUTELİ, () - ANTALYA'da düzenlenen Türkiye Açık Kick Boks Turnuvası'nda Korkutelili sporcular iki birincilik, bir ikincilik ve bir üçüncülük elde etti.

Antalya'da 81 ilden 2 bin sporcunun katılımıyla düzenlenen Türkiye Açık Kick Boks Turnuvası'nda Korkutelili sporcular Amine Nur Özgen gençlerde, Elif Tarayan aynı kategoride kendi kilolarında rakiplerini nakavt ederek şampiyon oldu. Milli takım seçmelerinin de yapıldığı turnuvanın yıldızlar kategorisinde Gülay Öztürk ikinci olurken, Rabia Demir ise sakatlığına rağmen büyüklerde üçüncülük kürsüsüne çıkmaya hak kazandı.

Korkuteli Belediyespor Başkanı Muharrem Yavuz ve yönetim kurulu üyeleri şampiyon kick boksçuları Korkuteli dönüşünde karşıladı.

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