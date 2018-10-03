Korkuteli Sanayi Sitesi'ne asfalt

Adem DURMAZ/KORKUTELİ, () - ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri Korkuteli Sanayi Sitesi'nde sıcak asfalt çalışmasına başladı.

Korkuteli Sanayi Sitesi'nde Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Korkuteli Belediyesi'nin yaptığı protokolle sıcak asfalt çalışmalarına başlandı. Asfalt çalışmasının ilk uygulamasına Korkuteli Belediye Başkanı Hasan Ali İrban, Ak Parti İlçe Başkan vekili Mehmet Moğol, yönetim kurulu üyeleri, Ak Partili meclis üyeleri, SS Korkuteli Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Lütfi Yapıcı ve yönetim kurulu üyeleri, belediye başkan yardımcıları Mehmet Manavoğlu ve Ahmet Memioğlu ile çok sayıda sanayi esnafı katıldı.

Kooperatif Başkanı Lütfi Yapıcı, "Sanayimiz yıllardır hasret kaldığı sıcak asfalta kavuştu. Sıcak asfaltın sanayi esnafımız için değeri tartışılmaz. Altyapı çalışmaları tamamlanan Korkuteli Sanayimizin sıcak asfaltla tanışmasına sebep olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Menderes Türel'e, Kırsal Hizmetlerden Sorumlu Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Sayın İsa Akdemir'e, Korkuteli Belediye Başkanı Sayın Hasan Ali İrban'a ve Ak Parti Korkuteli İlçe Başkanı Sayın İlhami Yıldıran'a çok teşekkür ediyoruz. Kooperatif olarak sanayimiz için çalışmalarımız devam edecek" dedi.

Belediye Başkanı Hasan Ali İrban, "Korkuteli'nin ve sanayi sitesinin kamburu olan imar planındaki sorunların giderilmesi için teknik ekip arkadaşlarımız çalışmalarını tamamladı. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin önümüzdeki haftaki olağan meclis gündemine imar değişikliği için önergemizi sokmaya çalışıyoruz. Korkuteli artık imar problemi kamburundan kurtulacak. Sanayi esnafımızın yıllardan bu yana diğer belediye başkanı arkadaşlarımızın da emek koyduğu ve tamamlaması bize nasip olan elektrik, su, yağmur drenaj hattı gibi altyapı çalışmalarının ardından bugün ilk kez sıcak asfaltı döküldü. Sanayi esnafımıza, Korkuteli'mize hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

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