'Korkuteli olarak seçime hazırız'

Adem DURMAZ/KORKUTELİ, () - AK Parti Korkuteli İlçe Başkanı İlhami Yıldıran, "Ak Parti ilçe teşkilatı olarak her daim seçime hazırız" dedi.

Ak Parti İlçe Başkanı İlhami Yıldıran, erken seçim kararıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Dünyada olup bitenler, Suriye'de yapılan operasyon, ülke ve dünya ekonomisindeki hareketlerden dolayı ve belirsizliğin bir an önce ortadan kalkması açısından erken seçimin kaçınılmaz olduğu ortaya çıkmıştır. Korkuteli ilçe teşkilatı olarak her daim seçime hazırız. Sadece Korkuteli teşkilâtı değil bütün Türkiye teşkilatlarımız seçime hazırdır" dedi.

Seçimin ülkeye hayır getirmesi temennisinde bulunan İlhami Yıldırım, Ak Parti'nin bu seçimden de zaferle çıkacağını kaydetti.

