Korkuteli'ne halı saha

Adem DURMAZ/KORKUTELİ, () - KORKUTELİ Yaşar Yalçın İlkokulu bahçesine inşa edilen halı saha törenle açıldı.

Yaşar Yalçın İlkokulu bahçesine hayırsever Yaşar Yalçın tarafından yaptırılan halı sahanın açılış törenine, Kaymakam Ömer Çimşit, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ali Yıldız, Milli Eğitim Müdürü İsmet Yıldız, hayırseverler Yaşar Yalçın ve Ramazan Yalçın ile kurum amirleri katıldı.

Yaşar Yalçın İlkokulu Okul Aile Birliği tarafından çalıştırılacak halı saha, 17.00- 24:00 arasında hizmet verecek. Açışta konuşan Kaymakam Ömer Çimşit, "İlçemizde hayırseverlerimin de destekleri ile çok güzel projeler ve hizmetler yürütülmektedir. Halı sahamız 21 metre eninde, 47 metre uzunluğunda yaklaşık bin metrekare alana sahip. İlçemizde özellikle okullarda hayırseverlerimizin büyük katkıları var. Yaklaşık 1 milyon 240 bin liraya mal oldu. Bu hizmetleri ilçeye kazandıran herkese teşekkür ediyorum" dedi.

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