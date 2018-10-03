Korkuteli'ne Aktif Yaşlı Hizmet Merkezi

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Aktif Yaşlı Hizmet Merkezlerinin ilkini Korkuteli ilçesinde hizmete açtı. Merkezde 65 yaş üstü vatandaşlara spor, sanat ve sosyal aktivitelerin yanı sıra danışmanlık, eğitim gibi hizmetler de sunuluyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi yaşam alanının sınırlandığı bir dönemi ifade eden ve bu dönemde ortaya çıkan yetersizlikler nedeniyle zorluk yaşayan yaşlıları da unutmadı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Yaşlı Destek Programı kapsamında 3 milyon TL bedelli hibe projesiyle Aktif Yaşlı Merkezlerini hayata geçirdi. Merkezlerin ilki Korkuteli ilçesinde açıldı.

ERGOTERAPİYLE YAŞLILAR DAHA MUTLU

Resmi açılışı henüz yapılmayan merkezde gerontolog, psikolog, fizyoterapist ve hemşire görev yapıyor. Merkezde yaşlılıkla ilgili sorunlara yönelik danışmanlık hizmetinin yanı sıra 'ergoterapi' olarak isimlendirilen iş uğraş terapisi ve günlük egzersizlerle yaşlıların sosyal hayattan kopmadan yaşamlarını sürdürmeleri amaçlanıyor.

MERKEZDE DANIŞMANLIK HİZMETİ DE VAR

Merkez 65 yaş ve üstü vatandaşların kendilerini daha iyi hissedebilecekleri bir ortam sunmayı amaçlıyor. Merkez aynı zamanda emeklilerin en çok göç ettiği şehirlerin başında gelen Antalya'da emeklilik hayatıyla ilgili danışmanlık hizmeti vererek, onlara ikinci baharlarında destek olmayı da amaçlıyor. Antalya merkezde AKM içerisinde açılacak olan Aktif Yaşlı Merkezi'nin hazırlık çalışmaları ise sürüyor.

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