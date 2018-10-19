Korkuteli'nde Muhtarlar Günü kutlandı

Adem DURMAZ/KORKUTELİ, () - KORKUTELİ'nde, 19 Ekim Muhtarlar Günü törenle kutlandı.

Korkuteli Şehitler Meydanı'ndaki törene Kaymakam Ömer Çimşit, Belediye Başkanı Hasan Ali İrban, Jandarma Teğmen Ali Yıldız, Emniyet Müdürü Hakan Selen, siyasi parti ilçe başkanları, Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Uysal, mahalle muhtarları, bazı daire müdürleri ve kurumların temsilcileri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasından sonra konuşan Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Uysal, "Öncelikle bugünü bizlere layık gören sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şahsım ve tüm muhtar arkadaşlarım adına sonsuz teşekkür ediyorum. Kent yaşamında halka en yakın birim olarak kent hizmetlerinin daha etkin ve verimli üretilmesi açısından muhtarlık büyük önem taşımaktadır. Mahallenin güvenilir kişisi olmakla birlikte kurumlarımız arasında anahtar rolü üstenmekteyiz. Bu görevler halka hizmet makamıdır. Muhtarlar olarak bu görevi bilinciyle vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmaya devam edeceğiz" dedi.

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