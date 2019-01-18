Korkuteli'nde karne töreni

Adem DURMAZ/KORKUTELİ, () - KORKUTELİ'nde 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının birinci dönemi karne töreniyle sona erdi.

Korkuteli'nde 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının birinci döneminin tamamlanması dolayısıyla Yaşar Yalçın İlkokulu'nda karne töreni düzenlendi. Törene, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmet Yıldız, hayırsever Yaşar Yalçın, şube müdürleri, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı. Öğrencilere karnelerini veren Korkuteli İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmet Yıldız, 15 günlük tatil dönemi için tavsiyelerde bulundu. Karne alan bütün çocukları kutlayan ve tatilde iyi dinlenmelerini isteyen Yıldız, hem öğrenci hem de öğretmenlerin ikinci döneme dinlemiş başlamalarını temenni etti.

Korkuteli'nde, 9 bin 306 öğrenci ve 642 öğretmen tatile girdi. İkinci dönem 4 Şubat Pazartesi günü başlayacak.

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