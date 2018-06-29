Korkuteli'nde biçerdöverler denetlendi

Adem DURMAZ/KORKUTELİ, () - KORKUTELİ, Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ekipleri, arpa ve buğday hasadının başlaması dolayısıyla dane kaybını önlemek için biçerdöverleri denetledi.

Korkuteli Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü, biçerdöver kontrollerini sürdürüyor. Hububat ürünlerinde dane kaybını en aza indirmek için 'Biçerdöverle Ürün Hasadında Kontrol Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Uygulama Talimatı' gereğince biçerdöverler ve operatörleri denetlendi.

Denetimlerle dane kayıp oranının yüzde 2'nin altına çekilmesi, eğitimsiz ve donanımsız biçerdöver hizmeti verilmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Denetimler hasat sezonu boyunca sürecek.

FOTOĞRAFLI