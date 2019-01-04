Korkuteli'nde 263 çift evlendi

Adem DURMAZ/KORKUTELİ, () - KORKUTELİ Belediyesi Evlendirme Memurluğu 2018 yılında 11'i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 263 çiftin nikahını kıydı.

Korkuteli Belediyesi Evlendirme Memurluğundan alınan bilgiye göre, 2018 yılında ilçede 263 çift dünya evine girdi. Korkuteli Belediyesi Evlendirme memuru Mehmet Dönmez, yaptığı açıklamada, "Korkuteli Belediyesi olarak geride kalan yılda 263 çiftimizin mutluluğuna ortak olduk. 2019 yılında da inşallah vatandaşlarımızın mutluluklarına ortak olmaya devam edeceğiz. Korkuteli'nde nikâhını kıydığımız bütün çiftlere bir yastıkta bir ömür geçirmelerini diliyorum" dedi.

Korkuteli'nde 2017 yılında ise 317 çift dünya evine girmişti.

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