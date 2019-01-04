Korkuteli Devlet Hastanesi'ne yeni uzman

Adem DURMAZ/KORKUTELİ, () - KORKUTELİ Devlet Hastanesi'ne atanan göz hastalıklar uzmanı Op. Dr. Güray Gündüz, göreve başladı.

Korkuteli Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Nihat Ateş, hastaneye ikinci göz uzmanı atandığını söyledi. Op. Dr. Güray Gündüz'ün geçici görevle hastaneye atandığını ve hasta kabulüne başladığını belirten Op. Dr. Nihat Ateş, hastalara en iyi sağlık hizmetini vermeye gayret edeceklerini ifade etti.

Op. Dr. Güray Gündüz ise İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olduktan sonra Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde ihtisasını tamamladığını söyledi. Korkuteli'nde çalışmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirten Gündüz, "İmkânlarımız dâhilin de burada yaşayan hasta ve hasta yakınlarımızın göz hastalıkları ile ilgili problemlerinde en iyi hizmeti vermeyi umuyorum" dedi.

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