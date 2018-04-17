Korkuteli'den Çanakkale'ye gezi

Adem DURMAZ/KORKUTELİ, () - ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde 135 kişilik kafile, Büyükşehir Belediyesi Korkuteli Hizmet Biri tarafından organize edilen Çanakkale gezisine katıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Korkuteli Hizmet Birimi tarafından Çanakkale gezisi düzenlendi. Geziye çoğu kırsal mahallelerde oturan ve ilk defa bu tür programa katılan 135 öğrenciyle vatandaş katıldı. Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsis edilen 3 otobüs ve 135 kişiden oluşan ekip, sabah Eceabat'a ulaştıktan sonra Kilitbahir'den geziye başladı. Tecrübeli rehberler eşliğinde kafile sırasıyla Namazgah Tabyaları, Mecidiye Şehitliği ve Tabyaları, Koca Seyit Heykeli, Şahin Dere Hastane Şehitliği, Çanakkale Şehitleri Abidesi, Yahya Çavuş Anıtı, Ertuğrul Koyu ve Zığındere Hastane Şehitliği'ni gezdi.

Kafile programın öğleden sonraki bölümünde 57'nci Alay Şehitliği'ni ziyaret etti. Çanakkale Milli Parkı gezisini sonlandıran kafile Çanakkale'yi de gezdikten sonra Korkuteli'ne döndü.

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