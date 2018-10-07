Korkuteli'de Sokak Hayvanları Merkezi açıldı

Adem DURMAZ/KORKUTELİ, () - KORKUTELİ Belediyesi tarafından hayata geçirilen Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi açıldı.

Korkuteli Belediyesi'ne ait eski soğuk hava deposu Fen İşleri kademesi yanında hizmete giren Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nin açılışına Kaymakam Ömer Çimşit, Belediye Başkanı Hasan Ali İrban, Cumhuriyet Başsavcısı Ayhan Yenilmez, Ak Parti İlçe Başkanı İlhami Yıldıran, MHP İlçe Başkanı Medine Yapılmışev ve davetliler yaptı.

Belediye Başkanı Hasan Ali İrban, "Belediyecilik sadece yol, kaldırım, altyapı ve temizlik gibi hizmetleri vermek değildir. Bu hizmetlerin yanı sıra sosyal hizmetler, sosyal aktiviteler belediyeciliğin olmazsa olmazlarındandır. Sokak hayvanları yıllardır hem halkımız tarafından şikayet konusu oldu, hem de hayvanların yaşam alanlarında sıkıntılar yaşandı. İlçemizde çok değerli hayvansever dostlarımız var. Onlar bugüne kadar kendi gayretleri ve ikili ilişkileriyle bir şeyler yapmaya çalışıyorlardı. İlk göreve geldiğimiz günlerde bizleri ziyaret ettiler ve bu konudaki sorunları dile getirdiler. Sorunları biz de biliyorduk o gün kendilerine sorunu bildiğimizi bu konuda somut adımlar atacağımızı söyledik. Genç dinamik bir veteriner arkadaşımız olmasına rağmen fazla bir şey yapamıyorduk. Şu an küçük çaplı operasyonların yapılabileceği, ilk müdahalelerin yapılabileceği, laboratuvar ve rehabilite bölümünün olduğu bir yer yapıldı. Bu hizmeti yapmak bize nasip oldu" dedi.

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