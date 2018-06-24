Korkuteli'de seçmenler sandığa gitti

Adem DURMAZ/KORKUTELİ, () - ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde seçmenler Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandığa gitti.

Korkuteli'de Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için 144 sandıkta oy kullanması beklenen 40 bin 912 seçmen, erken saatte sandıkları gitti. Oy kullanmaya eşleri, çocukları, anne ve babalarıyla gelen seçmenleri kapıda mahalle muhtarları ve parti temsilcileri karşıladı. Seçmen bilgi kağıdı olmayanlara mahalle muhtarları yardımcı oldu.

Polis ekipleri oy kullanma işlemleri sırasında herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için geniş güvenlik önlemleri aldı. Oylarını kullananlar seçimlerin vatana ve millete hayırlı olmasını diledi.

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