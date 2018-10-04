Korkuteli'de sağlıklı yaşam yürüyüşü

Adem DURMAZ/KORKUTELİ, () - ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde sağlıklı yaşam yürüyüşü yapıldı.

Korkuteli Sağlık Müdürlüğü tarafından Dünya Yürüyüş Günü dolayısıyla sağlıklı yaşam yürüyüşü düzenlendi. Eski hastane binası önünden başlayan yürüyüşe Kaymakam Ömer Çimşit, İlçe Sağlık Müdürü Oya Dirican, Akdeniz Üniversitesi Korkuteli Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Faik Ardahan, kamu görevlileri, spor kulüpleri temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Grup yürüyüş sırasında 'Sağlık için her gün 10 bin adım' ve 'Harekete devam et obeziteye veda et' pankartları taşıdı.

İlçe Sağlık Müdürü Oya Dirican, "Her gün yürüyüş yapmak zorundayız. Günde ortalama 4- 5 kilometre yürümek zorundayız. Başta obezite olmak üzere kolesterol ve buna bağlı bir sürü hastalık maalesef yürüyüş ve spor yapmadığımızdan kaynaklanıyor. Bu nedenle bugün bu farkındalığı ilçede geliştirmek istiyoruz. Mutlaka yürüyün, her gün yürüyün, spor yapın. Beslenmenize çok dikkat edin, perhiz yapın, yağlı, asitli, şekerli içecek ve yiyeceklerden mutlaka kaçının" dedi.

Yürüyüş sonunda katılanlara şapka ve broşür dağıtıldı.

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